الفرع بـ8 جنيهات.. أماكن بيع زينة رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات

23 يومًا تفصلنا عن شهر الصوم، واستعدادا لاستقبال الشهر الكريم، انتشرت أماكن بيع زينة رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات، لتناسب كافة الأذواق والمستويات، وبدأت مختلف الأسر المصرية في شراء الفوانيس والزينة وتعليقها في منازلهم استعدادًا لاستقبال الأيام المباركة، وإدخال البهجة والسرور على أفراد الأسرة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أماكن بيع زينة رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات، فضلًا عن أماكن بيع فوانيس رمضان، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن بيع زينة رمضان 2024 في القاهرة

وتنتشر الكثير من أماكن بيع زينة رمضان 2024 في القاهرة بأسعار متفاوتة وأشكال متنوعة ومبهجة، وأحجام مختلفة إلى جانب فوانيس رمضان، إذ تضم تلك الأماكن الآتي:

- شارع الخيامية.

- النزهة الجديدة.

- الموسكي وحارة المزين.

- شارع المعز.

- السيدة زينب.

- الربع.

- حارة اليهود

- منطقة فوانيس رمضان في العتبة.

من أين اشتري زينة رمضان؟

ويطرح العشرات من أهالي محافظة الفيوم، سؤالًا حول من أين اشتري زينة رمضان، إذ تضم المحافظة العديد من المناطق التي تبيع زينة رمضان بأسعار مخفضة لتناسب الجميع، وذلك في شوارع الرملة، ومصطفى كامل، والحواتم، ودرب حرازة، والمحمدية، وبعض فروع معرض أهلا رمضان، إذ يبدأ سعر فرع الزينة الورق والقماش من 10 جنيهات فقط، فيما تبدأ أسعار الفوانيس من 100 جنيه.

محلات زينة رمضان بالإسكندرية

وتنتشر محلات زينة رمضان 2024 بالإسكندرية في مناطق المنشية، وزنقة الستات، إلى جانب المولات والمحال التجارية.

كم سعر زينة رمضان؟

وكشف محمد عطا تاجر زينة وفوانيس رمضان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّ سعر زينة رمضان 2024 مستقرة، ورفض التجار رفع الأسعار تيسيرًا على المواطنين، موضحًا إنّ أسعار زينة رمضان كالآتي:

- سعر فرع زينة رمضان مثلث الشكل ورق وقماش يبدأ من 8 جنيهات.

- سعر فرع زينة رمضان شكل فانوس مضيء يبدأ من 45 جنيهًا.

- سعر مجسمات الهلال والنجمة خشبي يبدأ من 15 جنيهًا.

- سعر مجسمات الهلال والنجمة بلاستيكي يبدأ من 25 جنيهًا.

- سعر ستائر النور بأشكال مختلفة يتراوح من 60 وحتى 350 جنيهًا بحسب الحجم والطول.

- سعر مجسم هلال وفانوس مصنوع من الخيامية مضيء يبدأ من 170 جنيهًا.