أماكن لبيع زينة رمضان بأسعار رخيصة.. «الفانوس» يبدأ من 10 جنيهات

البحث عن أماكن تبيع زينة رمضان بأسعار رخيصة، أصبح محور اهتمام الكثير من الأسر المصرية للاستعداد لشهر رمضان، والتي تتمثل في تعليق فانوس رمضان بجانب أفرع إضاءة بأشكال رمضانية وغيرها من أشكال زينة رمضان.

أماكن تبيع زينة رمضان بأسعار رخيصة

توجد العديد من المناطق في القاهرة تتخصص في بيع زينة رمضان بدءا من الفوانيس وأفرع النور وأشكال الزينة المختلفة، وتكون الأسعار مناسبة لجميع المواطنين، وهي كالتالي:

- شارع العريش بحي الهرم.

- شارع الـ20 بفيصل

- شارع الخيامية.

- حي الحسين.

- منطقة الأزهر.

- العتبة.

- حي النزهة.

- الموسكي.

- حارة اليهود.

- شارع المعز.

أسعار زينة رمضان

-أسعار الفوانيس الصغيرة تتراوح بين 10 لـ 50 جنيها.

- أسعار فوانيس الزينة الكبيرة وفقا لحجمها تبدأ من 200 وتصل لـ500 جنيه.

- أسعار زينة الهلال والنجمة من 5 إلى 100 جنيه.

- أسعار الديكورات الخشبية من 20 إلى 500 جنيه.

- أفرع الإضاءة تبدأ من 40 جنيها.