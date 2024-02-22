أولاد عمر البرنس في ورطة.. «WATCH IT» تشوق جمهورها لمسلسل «مسار إجباري»

شوقت منصة «WATCHIT» جمهورها لمسلسلها الرمضاني الجديد «مسار إجباري»، والمقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل 2024، وهو المسلسل الذي اختارت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية المُنتجة للمسلسل أن يخوض بطولته اثنان من الشباب وهما عصام عمر وأحمد داش.

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وكتبت منصة وواتش إت عبر صفحتها على (فيسبوك): «أحداث شيقة هنعيشها مع أولاد عمر البرنس.. بس تفتكروا إيه المشكلة اللي هيتورطوا فيها، انتظروا النجوم عصام عمر وأحمد داش في مسلسل مسار إجباري على WATCHIT».

أبطال مسلسل «مسار إجباري»

مسلسل «مسار إجباري» من بطولة عصام عمر، أحمد داش، صابرين، جوري بكر، نور محمود، محسن منصور، رشدي الشامي، بسمة، وعدد آخر من الفنانين من إخراج نادين خان وتأليف أمين جمال.