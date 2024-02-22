طلاب إعلام cic يُطلقون بود كاست جديدا بعنوان «نوت كاست»

في احتفالية تجمع بين الإبداع الشبابي والتميز الأكاديمي، أطلق طلاب قسم الإعلام المسموع والمرئي بـ CIC، أول بود كاست خاص بالطلاب بعنوان «نوت كاست».

ويضم البودكاست عددا من البرامج فى كل موسم وكل برنامج يشمل 10 حلقات في الموسم الواحد، ويشمل الموسم الأول برنامج (ماستر كلاس) وهو برنامج عن الفن يستضيف نخبة من الفنانين وصناع المحتوى لسرد رحلة نجاحهم والتحديات التى تواجههم فى رحلتهم، وبرنامج (سن الإبداع) وهو برنامج عن المشاريع التي تقام داخل الكليات وبالأخص مشاريع التخرج المميزة بإلقاء الضوء عليها باستضافة صناع المشروع وكيف تم تنفيذ المشروع، وبرنامج (ع الموجة) برنامج يناقش المواقف اليومية للطلاب وآخر الأحداث الجارية داخل الحرم الجامعى بطريقة كوميدية، وبرنامج (نوتكاست نيوز) حيث يقدم أخبار التي تتم داخل الـCIC وكذلك أخبار على المستوى المحلي، برنامج (تيتا ليلي) وهو برنامج رمضاني سيعرض يوميا خلال شهر رمضان حيث يناقش مواضيع وقضايا عصرية على طريقة نصائح «تيتا».

وشهد الحدث الافتتاحي للبودكاست حضورًا مميزًا من قبل عدد من الشخصيات البارزة في مجال الإعلام والتواصل.

وكانت الاحتفالية برعاية كل من الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة شركة كانويل للاستشارات التعليمية، والدكتور ممدوح القاضي رئيس مجلس إدارة CIC، وبإشراف الدكتور ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC، والدكتورة آمال الغزاوي عميد إعلام CIC، والدكتورة ياسمين علي الدين القائم بأعمال رئيس قسم الإعلام المسموع والمرئي.

كما حضر الافتتاحية كلا من منى الشايب منتج ومدير بود كاست «ذاكرة حواس»، وهبة جلال المذيعة بقناة المحور، وعلا بكر المذيعة بقناة المحور وراديو مصر، وأميرة نور مذيعة بنغم إف إم وراديو النيل، وإسلام فوزي كاتب محتوى، ونيفين شلبي مخرجة، وإنجي محيي الدين كاتبة سيناريو.

وتأتي إذاعة حلقات البودكاست على مساحة الـCIC بالميتافيرس كجزء من جهود القسم لتعزيز التواصل والتفاعل بين الطلاب والمهتمين بمجال الإعلام، مما يسهم في إثراء الحياة الثقافية والأكاديمية داخل الحرم الجامعي.

هذا الإنجاز يعكس التزام الطلاب بالابتكار والتميز، ويبرز الجهود المبذولة في تطوير المهارات الإعلامية والإبداعية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المعاصرة.