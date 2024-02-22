ورشة عمل عن كتابة الخط العربي بالنادي الثقافي بمطروح

نظم النادي الثقافي بمديرية الشباب بمطروح ورشة عمل عن كتابة الخط العربي والاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لأعضاء النادي الثقافي بمطروح، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإشراف نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وعلاء الدين الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية.

ورشة عمل عن كتابة الخط العربي

وقال الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، اليوم، إن هناك اهتماما كبيرا بالنشء والشباب والعمل على تنمية قدراتهم، وتعليمهم فنون الخط العربي تنفيذاً وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.

فن الخطوط ومبادئ الخط العربي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمطروح من خلال إدارة تنمية الشباب ورشة العمل عن كتابة الخط العربي، بمكتبة قصر الثقافة بمطروح لـ 30 شابا وفتاة، بتنفيذ محمد الحفني مدير عام التعليم الفني ومدير مدرسة الخطوط العربية بمطروح، وجرى تعريف الشباب على أنواع الخطوط وكيفية كتابتها وتاريخ اللغة العربية والاهتمام بها وفن الخطوط ومبادئ الخط العربي وأنواع الأقلام واستخداماتها، بالإضافة إلى الأحبار المستخدمة في الكتابة، وأنواع الورق.