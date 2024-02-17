«خضراء فاخرة من الحرير الرقيق».. ما هي ملابس أهل الجنة؟

كثيراً ما يشغل بال الإنسان شكل الجنة وأهلها، وملامحهم ولباسهم، وذلك لكونها الغاية التي يسعى إليها الإنسان، لذا كثيراً ما يتساءل كثيرون حول ماهية ملابس أهل الجنة، وهل تشبه أفخم ملابس الدنيا، وماهي ألوانها؟.

ما هي ملابس أهل الجنة؟

يقول الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، لـ«الوطن»، إنّ أهل الجنة يلبسون فيها الفاخر من اللباس، والتي تكون أرقى من أي ثياب صنعها الإنسان، فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: «أتى الرسول بثوب من حرير، فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول الله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا».

وأشار عضو لجنة الفتوى إلى أن ثياب أهل الجنة وحليهم لا تُبلى ولا تُفنى، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه».

ألوان ملابس أهل الجنة

وتابع «لاشين»، بأن ملابس أهل الجنة ذات ألوان، منها الخضر من السندس والاستبرق، لقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: 31]، وقوله: ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: 21].

وأكد عضو لجنة الفتوى، أنّ أهل الجنة يلبسون الثياب الخضراء الفاخرة وهي من الحرير الرقيق، وغليظ الديباج، وأُلْبِسوا فيها أسورة من فضة،، يزيّنون فيها بأسورة من ذهب، يتكئون على الأسرة المزيّنة بالستائر الجميلة.