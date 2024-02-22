«التنمية الحضرية» يفتح الحجز للمرحلة الثانية.. الشقة بـ900 ألف في قلب القاهرة

أعلن صندوق التنمية الحضرية، افتتاح طلبات الحجز للمرحلة الثانية، للوحدات السكنية، التابعة للصندوق.

وناشد الصندوق، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، المواطنين راغبي الحجز اغتنام الفرصة، لحجز وحدة في قلب المدن وعواصم المحافظات، مؤكدًا، في بيانه، على أن الأولوية في حجز الوحدات، هي للعملاء مسددي دفعة جدية الحجز من المرحلة الأولى.

وشدد الصندوق، على أن طريقة حجز الوحدة السكنية تكون عبر الخط الساخن للصندوق 15444، أو عن طريق الذهاب لمقرات المشروعات ومعاينة الوحدة ميدانيًا.

«التنمية الحضرية»: طرح المرحلة الثانية من مشروع الخيالة خلال أيام وأسعار الوحدات مناسبة

من جانبه، كشف المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، أن أسعار وحدات الصندوق تبدأ من 900 ألف جنيه وتصل إلى 4 ملايين و800 ألف، مع وجود تسهيلات للمواطنين في نظام التقسيط، وشروط حجز الوحدات، لافتًا إلى أن الوحدات السكنية للصندوق نالت إعجاب المواطنين، لذلك حرصوا على التسجيل في قوائم الانتظار للحصول على وحدات في المرحلة الثانية.

وقال المهندس إيهاب حنفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيجري طرح المرحلة الثانية من مشروع الخيالة بداية الأسبوع المقبل، وستبدأ أسعار الوحدات من 900 ألف جنيه، موضحًا أن الصندوق يعمل على الطرح بشكل دوري؛ لتلبية رغبات المواطنين، مردفًا أنه هناك العديد من المشروعات التي تم حجزها بالكامل في يوم طرحها؛ ما دل على رغبة المواطنين في حجز وحدات الصندوق.

وقد انتهى حجز المرحلة الأولى من مشروع الخيالة يوم 21 ديسمبر 2023، ويقع مشروع الخيالة بجوار حي البساتين، بمنطقة مصر القديمة، والهدف من المشروع هو الحياة الكريمة وتوفير سكن آمن وحضري للمواطن المصري.