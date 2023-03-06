تفاصيل طرح وحدات تجارية وإدارية بالمزاد العلني في مشروع أرض الخيالة

أعلن صندوق التنمية الحضرية، خلال الساعات الأخيرة، طرح عدد من الوحدات التجارية والإدارية، داخل مشروع «أرض الخيالة»، أحد مشروعات الإسكان البديل التي وفرته الدولة، لسكان المناطق العشوائية، على أن يكون تخصيص وبيع تلك الوحدات المطروحة بالمزاد العلني.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل طرح «التنمية الحضرية» محال تجارية وإدارية بمشروع «أرض الخيالة»، وفقا لما صدر عن صندوق التنمية الحضرية.

تفاصيل طرح «التنمية الحضرية» محال تجارية وإدارية بمشروع «أرض الخيالة»

* كراسة الشروط سعرها 299 جنيها، بعنوان 80 أ شارع مصدق، الدقي - الجيزة.

* البيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الاثنين 20 مارس الجاري، بمقر مشروع «أرض الخيالة» المرحلة الثالثة، الكائن بجوار المتحف القومى للحضارة المصرية ونادي الفروسية.

* تسهيلات في نظام السداد.

الوحدات التجارية:

- 11 محلا تجاريا.

- تتراوح المساحات ما بين 19 متر مربع إلى 56.

- كاملة التشطيب.

- التخصيص لأنشطة مختلفة.

الوحدات الإدارية:

- 12 وحدة إدارية.

- تتراوح المساحات ما بين 63 متر مربع إلى 66.

جدير بالذكر، أن مشروع «أرض الخيالة» يعد واحدا من مشروعات الإسكان البديل، التي حرصت الدولة على تنفيذها خلال الفترة الماضية، لخدمة سكان المناطق العشوائية.

ويضم مشروع «أرض الخيالة» نحو 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض حوالي 40 فدان ويشمل كل الخدمات المطلوبة، والتي تتمثل في مركز طبي ومركز شباب ومجمع مدارس وحدائق وأسواق، وذلك لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين المنقولين إليها، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال منتصف العام.