تراجع أسعار الحديد اليوم الجمعة 23-2-2024 بسبب صفقة الحكومة الاستثمارية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن سعر الحديد اليوم الجمعة 23-2-2024 في المصانع والمخازن، حيث شهدت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، وسجل سعر الحديد الاستثماري نحو 54 ألف جنيه مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال نهاية التعاملات أمس، محققًا قيمة تراجع بلغت 128 جنيهًا في سعر الطن.

سبب انخفاض الحديد

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية المزيد من تراجع السلع الاستراتيجية التي لها علاقة مباشرة بسعر الدولار في السوق الموازية، مثل الحديد، لأن خام الحديد البليت يتم استيراده سوف يتأثر بالمؤشر المنخفض لسعر العملات الأجنبية بعد صفقة الحكومة للاستثمار المباشر.

تنشر «الوطن»، أسعار الحديد اليوم الجمعة 23-2-2024، في المصانع ولدى تجار التجزئة أي للمستهلك، يُعد صفقة الحكومة وتراجع الدولار في السوق الموازية وهي كالتالي:

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز نحو 56 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح قبل بيعها للمستهلك بقيمة 56 ألفًا و400 جنيه.

سعر حدید المصريین اليوم

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 53 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بينما يصل للمستهلك إلى 54 ألف جنيه.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 52 ألفًا و750 جنيهًا للطن ويباع للمستهلك 53 ألفًا و500 جنيه.

- سعر طن حديد العتال، 54 ألفًا و500 جنيه ويباع للمستهلك 55 ألفًا و400 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 51 ألفًا و400 جنيه و52 ألف جنيه.

- سجل حديد الكومي، 52 ألفًا و300 جنيه ويباع للمستهلك 53 ألفًا و100 جنيه.

- حديد المراكبي، سجل 51 ألفًا و820 جنيهًا ويباع للمستهلك 52 ألفًا و500 جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية، 51 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 51 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الحديد العالمية

سجل متوسط سعر حديد التسليح عالميًا، 550 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت، وصل إلى 522 دولارًا للطن.