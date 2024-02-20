انخفاض كبير في أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. «عز» تراجع 913 جنيها

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-2-2024 انخفاضًا ملحوظًا في السوق المحلية، وذلك وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

سجل سعر طن حديد عز حوالي 55 ألفا و432 جنيها للطن، بانخفاض 913 جنيها.

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري حوالي 53 ألفا و883 جنيها للطن الواحد.

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2487 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 20-2-2024

سجل سعر طن الحديد الاستثماري حوالي 53 ألفا و883 جنيها للطن الواحد.

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2487 جنيها.

سعر الحديد والأسمنت اليوم في المصانع

سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 49 ألف جنيه، وسجل سعر طن حديد بشاي نحو 53 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد العشري 50 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد السويس للصلب 53 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين نحو 53 ألف جنيه.

سجل سعر طن حديد الجارحي نحو 50 ألف جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم الثلاثاء 20-2-2024

سجل سعر طن أسمنت المسلح 1750 جنيها.

سجل سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيها.