تراجع حاد في أسعار الحديد اليوم.. طن «عز» يسجل 54 ألف جنيه

تراجعت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 21-2-2024، بشكل كبير في السوق المحلية، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

وتراجع سعر طن الحديد الاستثماري 733 جنيهًا اليوم، ليصل سعره إلى 53 ألفًا و31 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

وانخفضت أسعار طن حديد عز الآن، ليباع بـ54 ألفًا و669 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بتراجع قدره 673 جنيهًا.

سعر حدید المصریین اليوم

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 52 ألف جنيه.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 49 ألفًا و750 جنيهًا للطن.

- سعر طن حديد العتال، 55 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 45 ألفًا و500 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 49 ألفًا و500 جنيه.

- حديد المراكبي، سجل 49 ألفًا و920 جنيهًا.

- بلغ سعر حديد عطية، 55 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 49 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الحديد العالمية

وبلغ متوسط سعر حديد التسليح عالميًا، 546 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت، وصل إلى 520 دولارًا للطن.