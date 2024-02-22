عاجل.. تراجع كبير في أسعار الحديد بعد انهيار الدولار في السوق الموازية

تراجعت أسعار الحديد في المصانع والأسواق بقيمة 620 جنيهًا في الطن، وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية 8 جنيهات دفعة واحدة عقب إعلان مجلس الوزراء عن أكبر صفقة استثمار مباشر، وسجل سعر الحديد الاستثماري نحو 54 ألفًا و128 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال منتصف التعاملات.

تراجع الحديد بسبب تراجع الدولار في السوق السوداء

قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن تراجع سعر الحديد في الأسعار هو أمر طبيعي بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، موضحًا أن قطاع الحديد يتأثر بشكل مباشر بتراجع الدولار بسبب قلة تكلفة شراء خام الحديد من الخارج وهو البيليت.

تنشر «الوطن»، أسعار الحديد اليوم الخميس 22-2-2024، في المصانع ولدى تجار التجزئة أي للمستهلك، يُعد صفقة الحكومة وتراجع الدولار في السوق الموازية وهي كالتالي:

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز نحو 56 ألفًا و186 جنيهًا تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح قبل بيعها للمستهلك بقيمة 56 ألفًا و950 جنيهًا.

سعر حدید المصريین اليوم

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 53 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بينما يصل للمستهلك إلى 54 ألفًا و200 جنيه.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 52 ألفًا و950 جنيهًا للطن ويباع للمستهلك 53 ألفًا و900 جنيه.

- سعر طن حديد العتال، 54 ألفًا و700 جنيه ويباع للمستهلك 55 ألفًا و600 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 51 ألفًا و700 جنيه و52 ألفًا و150 جنيهً.

- سجل حديد الكومي، 52 ألفًا و500 جنيه ويباع للمستهلك 53 ألفًا و200 جنيه.

- حديد المراكبي، سجل 51 ألفًا و920 جنيهًا ويباع للمستهلك 52 ألفًا و800 جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية، 51 ألفًا و350 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 51 ألفًا و700 جنيه.

أسعار الحديد العالمية

سجل متوسط سعر حديد التسليح عالميًا، 550 دولارًا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت، وصل إلى 522 دولارًا للطن.