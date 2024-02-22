«أونروا»: مليون طفل في غزة يواجهون صدمات يومية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن مليون طفل في قطاع غزة يواجهون صدمات يومية، مع وصول كميات ضئيلة من المساعدات، إذ يتضاءل الغذاء وتلوح المجاعة في الأفق.

وأضافت «الأونروا»، عبر منصة «إكس»، أنه في شمال غزة، يعاني طفل واحد من كل 6 أطفال من سوء التغذية الحاد، ويدفع الأطفال، إلى جانب النساء الحوامل والمرضعات، الثمن الأكبر.

الأونروا: فلسطينيو شمال غزة على حافة المجاعة

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، تشهد قتالًا عنيفًا وقصفًا مستمرًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى لجوء آلاف الفلسطينيين إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، وهي الملاذ الأخير لهم من نيران الاحتلال، وتأوي المدينة الحدودية أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني.

وأضافت الأونروا أن الفلسطينيين في شمال قطاع غزة على حافة المجاعة، مشيرةً إلى أنه «لا يوجد ملاذ لهم».