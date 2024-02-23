من هو عبد الله ابن مسعود صاحب سر الرسول؟

دائما ما يتساءل البعض عن سبب تسمية الصحابي عبد الله ابن مسعود «كاتم سر الرسول» صلى الله عليه وسلم، وهو ما أوضحه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف.

وبخصوص الحديث عن عبد الله ابن مسعود، قال الدكتور أسامة الأزهري إن الصحابي جَزء بن سهيل السنني والذي كان مقربًا من النبي، وصف عبد الله ابن مسعود بأنه صاحب سر رسول الله، والمؤتمن على طعامه وشرابه وسواكه، واصفا اياه بـ«الوزير المسئول عن شئون الرئاسة»

دار الإفتاء توضح نسب الصحابي

نسب عبد الله اب مسعود وكانت قد أكدت دار الإفتاء أن نسب الصحابي الجليل عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ هو «بْنِ غَافِلِ بْنِ حَبِيبِ بنِ شَمْخ بْنِ فَار بْنِ مَخْزُوم بْنِ صَاهِلَةَ بْنِ كَاهلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ سَعْدِ بْنِ هُذَيل بْنِ مُدْرِكة، أبو عبد الرَّحْمَن» ويعد أول من جهر بالقرآن في مكة.

من هو عبد الله ابن مسعود؟

إسلام عبد الله ابن مسعودوأوضحت الإفتاء أن عبد الله ابن مسعود روى قصة إسلامه، قال: «كنتُ غلاماً يافعاً أَرعَى غنماً لعُقْبة بن أبي مُعيط، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، وقد فَرَّا من المشركين، فقالا: "يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟"، قلت: إني مُؤْتمن، ولستُ ساقيكما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «هَلْ عِندَك مِن جَذَعَة لم يَنْزُ عليها الفَحْل؟»، قلت: نعم، فأتيتُهما بها، فاعْتَقَلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسَحَ الضَّرْعَ ودعا، فحَفَلَ الضرْعُ، ثم أتاه أبو بكر بصخرة مُنْقعرَة، فاحْتَلَب فيها، فشرب، وشرب أبو بكر، ثم شربتُ، ثم قال للضَّرْع: "اقْلصْ"، فَقَلَصَ، فأتيتُه بعد ذلك فقلت: عَلّمني من هذا القول؟، قال: «إنكَ غلامٌ مُعَلَّم». وأسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه".