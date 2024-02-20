سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، 20 فبراير 2024، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في عدد كبير من البنوك، خلال بداية التعاملات اليومية، عند مستوى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الريال مقابل الجنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.249 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصريّ.

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، سعر 8.195 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، و8.25 جنية للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.195 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.