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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21-2-2024

كتب:

محمد سيف
08:29 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21-2-2024 نحو 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء في البنك المركزي، بحسب المنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وترصد «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21-2-2024، حسبما أعلنته البنوك المصرية، في بداية التعاملات عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك الأهلي، 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء في بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.

 

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بقلم محمد سيف