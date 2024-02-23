للمرة الثالثة في رمضان.. مسلسل جودر يجمع بين ياسر جلال ونور اللبنانية

طرحت منصة «watch it» عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، الصور الدعائية لمسلسل جودر وهو العمل الذي يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني لهذا العام، وتشاركه البطولة الفنانة اللبنانية نور، ليعد هذا العمل هو ثالث الأعمال التي تجمعهما في الموسم الرمضاني.

مسلسل رحيم

شهد رمضان 2018 التعاون الأول الذي يجمع بين «نور» وياسر جلال من خلال مسلسل رحيم، وشهدت أحداث العمل قصة حب جمعتهما ببعض، ويعد هذا العمل هو ثاني أعمال ياسر جلال كبطولة مطلقة، بعد أن قدم قبله مسلسل ظل الرئيس.

تدور أحداث مسلسل رحيم حول رجل أعمال يعمل في مجال غسيل الأموال، وعقب خروجه من السجن يفاجأ بالاستيلاء على أمواله من قبل مجموعة كان يعمل معهم، ثم تتصاعد الأحداث.

مسلسل ضل راجل

يُعد مسلسل ضل راجل هو ثاني الأعمال الدرامية، التي جمعت بين ياسر جلال ونور اللبنانية، والتي لعبت فيه دور طبيبة، وعرض المسلسل في الموسم الرمضاني 2021، وتدور أحداث المسلسل حول أب تتعرض ابنته المراهقة لحادث اعتداء، ويحاول خلال الحلقات معرفة الجاني.

مسلسل جودر

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلان التشويقي الأول لمسلسل جودر، وظهر الفنان ياسر جلال منفردًا في الإعلان بصفته بطل العمل الرئيسي، ثم تم الكشف عن الصور الدعائية للعمل من ضمنها صور النجمة اللبنانية نور، التي تشارك الفنان ياسر جلال البطولة للمرة الثالثة في رمضان، يعد مسلسل جودر مأخوذًا عن الكتاب التاريخي ألف ليلة وليلة وسيعيد صياغة الأحداث الكاتب أنور عبدالمغيث.