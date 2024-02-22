أحمد وفيق: متحمس لمشاهدة مسلسل جودر.. وياسر جلال ممثل مهم

كشف الفنان أحمد وفيق، في تصريحات تليفزيونية، عن خطته في متابعة المسلسلات خلال الماراثون الرمضاني المقبل، مؤكدا أنه متحمس للغاية لهذا الموسم لأنه يحمل تنوعا في الألوان الدرامية المقدمة.

أحمد وفيق: بحب أتفرج على زمايلي الموهوبين

وأوضح وفيق، في تصريحاته التليفزيونية «أنه من المعروف عني إني بحب اتفرج على معظم زمايلي الموهوبين وبنتظر أعمالهم، لأني بستفيد منهم وبستمتع باللي بيقدموه، والسنة دي حابب أتابع ياسر جلال وأشوف مسلسله جودر، لأنه ممثل مهم وبيقفز قفزات قوية في مشواره».

وأضاف وفيق، أنه ينتظر أيضا عرض مسلسل «الحشاشين»، لأنه عمل مهم للغاية، مشيرًا إلى أنه قدمه من قبل من خلال قطاع الإنتاج، ولكن لم يكن بضخامة الإنتاج الذي يقدم به هذا العام.

وفيق: كريم عبدالعزيز محبوب الجماهير

ولفت وفيق إلى «أنه واثق من المخرج بيتر ميمي، لأنه هيقدم المسلسل بشكل قوي، وأيضا كريم عبدالعزيز فهو فنان لا خلاف عليه فهو محبوب الجماهير، ونقدر نقول عليه الجامع لكل طبقات المشاهدين في الوطن العربي».