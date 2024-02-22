إبداع بـ100 لون.. 3 فنانات يظهرن في دراما رمضان بأكثر من عمل

فنانة بـ100 لون، هكذا اتصفت النجمات المشاركات في أكثر من عمل فني بالسباق الرمضاني، لتؤدي كل منهن شخصية مستقلة بذاتها لا تؤثر إحداهن على الأخرى، وكأن بطلتها لم تؤد غيرها خلال السباق الرمضاني، أبرزهن الفنانة سلوى عثمان، التي تلعب دور الأم بطريقتين مختلفتين، والفنانة الشابة بسنت أبو باشا، التي تشارك بـ3 مسلسلات.

الفنانة سلوى عثمان تلعب دور الأم في دراما رمضان، بأكثر من مسلسل، إذ تؤدي دور والدة أحمد العوضي، في مسلسل حق عرب، في دراما شعبية يخيم عليه صراعات عديدة، تجعلها حزينة بسبب المصاعب، التي يتحملها ابنها، كما أنها والدة محمود ياسين جونيور، وتحمل شخصيتها طابعا مختلفا عن الأولى، وذلك في مسلسل محارب، من بطولة الفنان حسن الرداد.

الفنانة دنيا المصري تؤدي شخصيتين مختلفتين

تلعب الفنانة دنيا المصري شخصيتين مختلفتين، خلال السباق الرمضاني 2024، إذ تؤدي دور الشر في مسلسل حق عرب، وتتسبب في الكثير من المشكلات والمتاعب لمن حولها، خاصة للبطل الذي يؤدي دوره أحمد العوضي، وتؤدي دنيا شخصية مركبة في مسلسل بيت الرفاعي، فهي زوجة الفنان أحمد رزق، وتدخل معه في صراعات عديدة، والعمل الدرامي من بطولة الفنان أمير كرارة.

بسنت أبو باشا تشارك بـ3 مسلسلات

عن الفنانة بسنت أبو باشا، التي ظهرت موهبتها في أكثر من عمل فني، تشارك في السباق الرمضاني بـ3 أعمال درامية، إذ تظهر في مسلسل الحشاشين، من بطولة كريم عبد العزيز، ومسلسل عتبات البهجة، بطولة الفنان يحيى الفخراني، ومسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد.