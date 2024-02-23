موعد السحور أول أيام رمضان 2024 في المحافظات.. اعرف توقيتك المحلي

أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد السحور في أول أيام رمضان 2024 بجميع المحافظات، ضمن إمساكية رمضان 2024، بالتزامن مع بدء الاحتفالات في الشوارع والمنازل لاستقبال شهر الصوم، فضلًا عن موعد السحور اليوم لصيام أول الأيام البيض من شهر شعبان إذ أنّه ترفع فيه الأعمال ويستحب أن ترفع أعمال العبد وهو صائم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» موعد السحور أول أيام رمضان 2024 في جميع المحافظات، بالإضافة إلى موعد السحور اليوم استعدادًا لصوم الأيام البيض من شهر شعبان.

موعد السحور اليوم

وتبدأ ليلة النصف من شعبان عقب أذان مغرب غدًا السبت وحتى فجر يوم الأحد، فيما يبدأ صيام الثلاث أيام البيض من شهر شعبان اليوم الجمعة وحتى الاثنين، والموافقين 13، و14، و15 من شهر شعبان.

ويبدأ وقت السحور اليوم من الثانية بعد منتصف الليل، وحتى قبل أذان الفجر، إذ يرفع أذان الفجر اليوم الجمعة الموافق 13 شعبان في تمام الساعة 5:03.

موعد السحور في رمضان 2024

وفيما يخص موعد السحور أول أيام رمضان 2024 في جميع المحافظات، بالإضافة إلى توقيت إفطار رمضان 2024 فإنّه بحسب إمساكية شهر الصوم يكون كالتالي:

موعد السحور والإفطار في رمضان بالقاهرة

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:23 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:01 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان بالجيزة

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:24 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان بالقليوبية

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:23 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:01 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان بالسويس

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:18 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024..5:56 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان بالإسماعيلية

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:18 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:57 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان بالمنوفية

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:26 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:04 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان بالغربية

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:23 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان بدمياط

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:20 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:58 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان ببورسعيد

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:18 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024..5:56 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان بالبحيرة

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:25 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:04 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان بالإسكندرية

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:27 صباحًا

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:06 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان بمطروح

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:38 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:17 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان بالشرقية

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:22 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:00 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان جنوب سيناء

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:12 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:49 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان شمال سيناء

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:12 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024..5:50 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان البحر الأحمر

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:14 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:51 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان الفيوم

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:25 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:03 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان المنيا

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:26 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:03 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان بني سويف

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:24 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان أسيوط

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:25 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان سوهاج

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:23 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:00 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان قنا

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:19 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:56 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان كفر الشيخ

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:24 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:02 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان الوادي الجديد

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:29 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:06 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان الأقصر

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:20 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:57 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان أسوان

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:19 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 5:56 مساءً.

موعد السحور والإفطار في رمضان الدقهلية

موعد السحور أول أيام رمضان 2024.. 2:22 صباحًا.

توقيت إفطار أول أيام رمضان 2024.. 6:00 مساءً.