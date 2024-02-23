وظائف المترو للخط الثالث.. اعرف شروط التقديم وأماكن العمل بالتفصيل

كشفت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، تفاصيل وظائف المترو للخط الثالث، موضحة أنّ التقديم إلكترونيا لتوظيف عدد من موظفي بيع التذاكر بالمحطات القريبة للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط.

وظائف المترو للخط الثالث

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل وظائف المترو للخط الثالث، وفق ما أعلنت عنه الشركة عبر صفتحها الرسمية على فيسبوك، كما يلي.

- الوظائف بالمحطات القريبة من مناطق «بولاق الدكرور، جامعة القاهرة، التوفيقية، وادي النيل، وجامعة الدول».

- الوظائف عبارة عن موظفين لبيع التذاكر.

- الوظائف للعمل بقسم خدمة العملاء.

طرق التقديم لوظائف المترو للخط الثالث

- يتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك من هنا.

- كتابة الاسم بالكامل.

- كتابة رقم الموبايل.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- السن.

- المؤهل الدراسي.

- تفاصيل العنوان كالمحافظة والمنطقة والعنوان بالتفصيل.

- تفاصيل الخبرات السابقة من حيث:

* سنوات الخبرة.

* يوجد خبرة بالمبيعات.

* اسم أخر شركة عملت بها.

* تفاصيل الخبرات.

شروط التقديم لوظائف المترو للخط الثالث

- إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 عاما.

- يفضل للمتقدمين بطلب التوظيف بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة أن يكونوا من سكان تلك المناطق.

وتتبع هذه المحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطات:

- 3 محطات نفقية:

* محطة مترو التوفيقية

* محطة مترو وادي النيل

* محطة مترو جامعة الدول

- محطة علوية وهي جامعة القاهرة.

- محطة سطحية وهي بولاق الدكرور.