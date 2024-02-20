كيف تحصل على تذاكر المترو من ماكينات الـTVM؟.. خطوات بسيطة (فيديو)

حددت وزارة النقل، طرق الحصول على تذاكر المترو من ماكينات الـ TVM المنتشرة بمحطات خطوط المترو الثالثة، مؤكدة أن هذه الماكينات تُقدم الخدمات بسهولة بدلاً من الوقوف أمام شبابيك التذاكر، فضلاً عن توفير مجموعة من الخدمات بها غير حجز التذاكر مثل شحن البطاقات الخاصة بالتذاكر.

طرق الحصول على التذاكر من ماكينات «TVM» بمحطات المترو

- الذهاب إلى الماكنية الكائنة في محطة المترو.

- اختيار خانة التذاكر.

- الضغط على زر «تأكيد بداية من محطة القيام».

- اختيار «محطة الوصول».

- الضغط على زر «تأكيد».

- اختيار كمية التذاكر التي يرغب الراكب في شرائها.

- الضغط على زر إجمالي التكلفة.

- البدء في عملية سداد التكلفة في خانة الدفع.

- سحب التذاكر.

- سعر تذكرة المترو في الماكينة هو نفس سعرها في شباك التذاكر.

مميزات ماكينات الـTVM

وفي سياق متصل، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لـ«الوطن»، إن الهيئة القومية للأنفاق وفرت هذه الماكينات في إطار تطوير منظومة النقل في مصر وتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، موضحًا أن الماكينة الواحدة تحتوي على 2500 تذكرة لمختلف المناطق أي توجد تذاكر بـ6 جنيهات وأخرى بـ8 جنيهات وأخرى بـ12 جنيها و15 جنيهًا.

وأضاف أحمد عبدالهادي، أن ماكينات الـ TVM تقبل النقود سواء الورقية أو الحديدية، موضحا أن الشركة المصرية وفرت فريقا لإرشاد الركاب بكيفية التعامل مع هذه الماكينات وشرح عملية استخراج التذكرة لهم.