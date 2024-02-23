«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس اليوم.. والصغرى في القاهرة 13 درجة

توقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار الاستقرار في حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير، إذ تظل الأجواء دافئة نهارا، شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، عودة الأمطار على بعض المناطق في المحافظات، إذ تسقط أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية، ووسط وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة