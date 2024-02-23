تقلبات الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد تحذر 12 محافظة من سقوط أمطار

تضرب تقلبات الطقس اليوم الجمعة في مصر العديد من المحافظات، إذ تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار في 12 محافظة حيث تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، بالتزامن مع نشاط حركة الرياح، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، بالإضافة إلى ظاهرة جوية مؤثرة تضرب أغلب الطرق خلال الصباح الباكر.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل تقلبات الطقس اليوم في مصر، وتحذيرات الأرصاد من سقوط أمطار في 12 محافظة، وأبرز الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار.

سقوط أمطار في 12 محافظة

وتحذر الأرصاد الجوية من سقوط أمطار في 12 محافظة، ضمن موجة تقلبات الطقس اليوم في مختلف الأقاليم، والتي تضرب محافظات «الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والبحر الأحمر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، والأقصر، وجنوب سيناء»، حيث تتراوح شدتها بين بسيطة ومتوسطة بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

الطقس اليوم في المحافظات

وتتضمن حالة الطقس اليوم في المحافظات، نشاط الرياح على مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، في بعض الأحيان، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال الصباح الباكر.

وتشهد حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وشمال الصعيد طقسًا دافيء، بينما يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، يتحول إلى شديد البرودة ليلًا وتستمر برودته حتى الصباح الباكر.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

ورغم انخفاض درجات الحرارة اليوم في مصر، إلا أنّها ترتفع تدريجيًا خلال الأيام القادمة، لتصل العظمى في القاهرة إلى 24 درجة، إذ من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى لمدة أسبوع كالآتي:

الطقس في الأيام المقبلة

وتتضمن توقعات الطقس في الأيام المقبلة، استمرار التقلبات الجوية، إذ يشهد يوم السبت سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط رياح، وكثافة الشبورة المائية، فيما تتوقف الأمطار يوم الأحد وتتصدر الشبورة المائية المشهد.

وفيما يخص طقس الإثنين والثلاثاء والأربعاء، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، إلى جانب كثافة الشبورة المائية، ونشاط الرياح في عدة مناطق على فترات متقطعة.