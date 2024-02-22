أماكن سقوط الأمطار غدا.. متوسطة إلى خفيفة بنسبة ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار، غدًا، بعد انحسارها لعد أيام، بالتزامن مع الارتفاع النسبي في درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من شمال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، يوم الأحد، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تتعرض لسقوط أمطار بنسبة حدوث 30%، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس درجات الحرارة غدا

وبالنسبة لحالة الطقس غدا ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتأتي درجات الحرارة غداً كالآتي:-

القاهرة الكبرى العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة