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عودة الأمطار بنسبة 40%.. «الأرصاد» تكشف توقعات حالة الطقس غدا

كتب:

صفية النجار
07:22 م | الخميس 22 فبراير 2024
حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، متوقعة عودة الأمطار مجددا بعد غيابها لعدة أيام، مشيرة إلى أنه يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلاً للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وشديد البرودة  ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

عودة الأمطار مجددا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة الأمطار مجددا بعد انحسارها، حيث تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غداً كالآتي:-

القاهرة الكبرى العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة

 

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