مؤشر الدولار يواصل التراجع وسط ترقب لاجتماع «الفيدرالي الأمريكي»

انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 104 نقاط اليوم الأربعاء، مواصلا خسائر الجلسة السابقة حيث ينتظر المستثمرون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس توقعات السياسة النقدية.

ويوم الثلاثاء، خسر الدولار 0.3%، مما يعكس انخفاض عوائد سندات الخزانة وسط تزايد عدم اليقين بشأن توقيت وحجم التيسير النقدي هذا العام.

مؤشر الدولار عالميا

ومن المتوقع حاليًا أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في مارس ومايو، ولكن هناك فرصة بنسبة 55٪ أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى تقارير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي هذا الأسبوع بحثًا عن أدلة حول مدى قدرة القطاع الخاص على التكيف مع الظروف الحالية. تراجع الدولار على كافة القطاعات، مع نشاط البيع الأكثر وضوحًا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

توقعات مؤشر الدولار عالميًا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.0743 أو 0.07٪ إلى 104.1533 نقطة يوم الأربعاء 21 فبراير من 104.0790 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.64 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 106.41 نقطة خلال 12 شهرًا.