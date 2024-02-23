موعد وتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما، محل اهتمام عشاق المارد الأحمر لمتابعة اللقاء المرتقب لفريقهم الذي يواصل مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا ويسعى للوصول إلى الأدوار المتقدمة للحفاظ على اللقب المفضل.

وفي السطور التالية ننقدم موعد المباراة وتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا المقرر انطلاقها اليوم الجمعة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس إذاعة مباراة الأهلي باعتبارها الناقل الحصري للمباريات في منطقة الشرق الأوسط.

وتنقل مباراة الأهلي وميدياما عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تردد القناة: 11054

معل الترميز: 27500

موعد مباراة الأهلي وميدياما

تذاع مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا الليلة في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في بطولة دورى أبطال إفريقيا

يقع الأهلي في المجموعة الرابعة مع ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يحل النادي الأهلي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه نادي شباب بلوزداد الجزائري برصيد 5 نقاط، ثم يانج أفريكانز التنزاني بنفس النقاط بفارق الأهداف فقط، وفي آخر المجموعة يأتي ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.