شروط القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج من البنك الأهلي.. يصل لـ3 ملايين جنيه
كتب:
منة العشماوي
03:09 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
قرض المصريين بالخارج
يتيح البنك الأهلي المصري المملوك للحكومة، برامج مٌتعددة للتمويل من بينهم للمصريين العاملين بالخارج بحد أقصى 3 ملايين جنيه.
وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر فبراير 2024، يكون الحد الأدنى للقرض للمصريين العاملين بالخارج 50 ألف جنيه والأقصى 3 ملايين جنيه.
تفاصيل قرض المصريين بالخارج من الأهلي المصري
وتصل مدة القرض إلى 4 سنوات، ويتيح البنك تأمينا على الحياة والعجز الكلي مجانًا، وبدون مصاريف إدارية، وبدون ضامن، وبدون عمولة سداد معجل، وبالنسبة للشروط والمستندات للحصول على القرض نرصدها في السطور التالية:
شروط ومستندات قرض المصريين بالخارج
- خطاب من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري بالعملة الأجنبية المصدق عليه من السفارة المصرية بالخارج.
- كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور، مٌوضحا به الراتب.
- صورة من جواز السفر الساري وبطاقة الرقم القومي السارية.
- صورة تصريح العمل.
- صورة من الإقامة السارية.
- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.
- يتم سداد الأقساط بالعملة الأجنبية وفقا لسعر الصرف الساري عند خصم القسط.