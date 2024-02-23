شروط القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج من البنك الأهلي.. يصل لـ3 ملايين جنيه

يتيح البنك الأهلي المصري المملوك للحكومة، برامج مٌتعددة للتمويل من بينهم للمصريين العاملين بالخارج بحد أقصى 3 ملايين جنيه.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر فبراير 2024، يكون الحد الأدنى للقرض للمصريين العاملين بالخارج 50 ألف جنيه والأقصى 3 ملايين جنيه.

تفاصيل قرض المصريين بالخارج من الأهلي المصري

وتصل مدة القرض إلى 4 سنوات، ويتيح البنك تأمينا على الحياة والعجز الكلي مجانًا، وبدون مصاريف إدارية، وبدون ضامن، وبدون عمولة سداد معجل، وبالنسبة للشروط والمستندات للحصول على القرض نرصدها في السطور التالية:

شروط ومستندات قرض المصريين بالخارج

- خطاب من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري بالعملة الأجنبية المصدق عليه من السفارة المصرية بالخارج.

- كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور، مٌوضحا به الراتب.

- صورة من جواز السفر الساري وبطاقة الرقم القومي السارية.

- صورة تصريح العمل.

- صورة من الإقامة السارية.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.

- يتم سداد الأقساط بالعملة الأجنبية وفقا لسعر الصرف الساري عند خصم القسط.