جرام الذهب عيار 21 يخسر 150 جنيها خلال 24 ساعة فقط.. ما السبب؟

خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 150 جنيهًا خلال 24 ساعة فقط، حيث بلغت قيمته نحو 3410 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا بلغ نحو 150 جنيهًا في الجرام مقارنة بالأسعار التي كانت عليها أمس والتي بلغت 3560 جنيهًا، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب.

جرام الذهب عيار 21 يخسر 150 جنيهًا

وجاء تراجع الذهب وخسارته الكبيرة نحو 150 جنيهًا في جرام الذهب عيار 21 خلال الساعة القليلة الماضية نتيجة طبيعية لتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بسبب صفقة الحكومة الكبرى من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوقع خبراء اقتصاديون مزيدًا من التراجع خلال الأيام المقبلة في سعر الذهب.

آخر تحديث لأسعار الذهب

تستعرض «الوطن» آخر تحديث في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-2-2024 خلال التعاملات المسائية وفق الأسعار المعلنة من شعبة الذهب بسبب تراجع الدولار في السوق الموازية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3897 جنيهًا في الصاغة يضاف إليها قيمة الضريبة والمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2922 جنيهًا بعد صفقة الحكومة وتراجع الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2279 جنيهًا يضاف إليها قيمة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27 ألفًا و280 جنيهًا.