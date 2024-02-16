دعاء يوم الجمعة للرزق.. نصح النبي بترديده

مع بداية أول جمعة من شهر شعبان المبارك، ينشغل الكثيرون بمعرفة أفضل الأدعية لنيل الثواب، خاصة أن يوم الجمعة به ساعة لاستجابة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «فيهِ ساعةُ لا يُوافقها عبدٌ مسلمٌ وهو قائمٌ يصلّي يسألُ الله شيئا إلا أعطاهُ إياهُ»، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة دعاء يوم الجمعة للرزق.

دعاء يوم الجمعة للرزق

وبخصوص دعاء يوم الجمعة للرزق، نصح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بضرورة الإكثار من تلاوة القرآن والعمل الصالح في ذلك اليوم المبارك، وذلك لما جاء عن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: «مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ حُفِظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى».

الصلاة على النبي

نصح علي جمعة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بشأن دعاء يوم الجمعة للرزق بالإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة، ومن الصيغ المستحبة كالتالي:

- اللهم صلِّ على سيِّدنا محمدَ عبدكَ ورسولكَ النبيِّ الأُميِّ وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرَك الذاكرون وغفل عن ذكرهِ الغافلون، عددَ ما أحاطَ به علمُ الله، وجرى به قلم الله، ونفذَ به حكم اللهِ، ووسعه علم الله، عددَ كل شيء، وأضعافَ كل شيء، وملءَ كل شيء، عددَ خلق الله وزنة عرشهِ ورضا نفسه ومِدادَ كلماته، عددَ ما كانَ وما يكون وما هو كائن في علم الله، صلاةً تستغرق العدَ وتحيط بالحدِّ صلاة دائمة بدَوَام ملكِ الله، باقيةَ ببقاء الله.

- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْوَاحِدِ الثَّانِي، المَخْصُوصِ بِالسَّبْعِ المَثَانيِ السِّرِّ السَّارِي في مَنَازِلِ الأُفُقِ الرََّحْمَانِيِّ، الْقَلَمِ الجَارِي بِمِدَادِ مَدَدِ الرََّبَّانيِ، عَلَى طُورِ العَقْلِ الْإِنْسَانيِِّ، صَلاَةً تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ رَحْمَتِكَ عَلَيِّهِ، وَانتِهَاءِ نُورِكَ وَسِرِّكَ إِلَيِهِ، يَا رَبَّ العَالَمِينَ

- اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، فنسألك اللهم التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة.

- اللهم هون علينا الصعاب ويسر لنا الأسباب، واجعلنا من أهل الدعاء المستجاب، اللهم إنا نعوذ بك من قهر يؤلمنا ومن هم يحزننا

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.

- اللهم أرزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب رضا وسعادة وسكينة وتوفيق.