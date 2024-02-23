لغز «مصياف» النسخة المشابهة لقلعة ألموت في سوريا.. ما علاقتها بالحشاشين؟

قلعة «ألموت» اللغز الذي تدور حوله أحداث مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز، لم تكن وحدها الوكر المرعب لتلك الجماعة القتالية، ففي سوريا مكان أكثر غرابة، يدعى قلعة «مصياف»، نُسجت حولة الحكايات يقع فوق تل كبير، أجزاء كبيرة منه منهارة، لكن اكتشفت تفاصيله وأسراره مؤخرا، إذ تعد الوكر البديل لقلعة النسور بعد انهيارتها، وفقا لما ذكره الكاتب الإنجليزي فلاديمير بارتول في رواية قلعة «ألموت».

معلومات عن «مصياف» شبيهة قلعة «ألموت»

في سوريا كان هناك حصن مهيب لجماعة الحشاشين القتالية، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قصتها خلال السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، الحصن هو قلعة مصياف التي صممت بشكل مذهل، وتقع في مكان مرتفع مثل قلعة ألموت في إيران، تحيط بها الشجيرات، وفقا لـ«رويترز».

وظل تصميم قلعة مصياف، لغزًا على مدار عقود، لكن في عام 2000 ميلادية، اكتشف مجموعة من الباحثين تصميم وكر الحشاشين، ظهر به نفقًا يُعتقد أنه ممرا سريا للهروب، وحمام تقليدي ونظام قنوات مصممة لنقل مياه الأمطار إلى الصهاريج الموجودة أسفل القلعة، وبالنسبة للتقنيات والمواد التقليدية، تم تنفيذ كثير من أعمال الترميم يدويًا باستخدام التقنيات التقليدية.

وأعيد ترميم القلعة بشكل يشبه البناء الأصلي، مع استبدال الخرسانة المستخدمة في الثمانينيات بمواد أصلية، وتفتخر سوريا بالفعل بقائمة من القلاع المحفوظة جيدا، ويعود تاريخها إلى تلك الفترة، بما في ذلك قلعة الحصن المهيبة، وهي حصن صليبي على بعد ساعة واحدة فقط بالسيارة من مصياف.

ماذا حدث لقلعة «مصياف»؟

كانت قلعة مصياف التي عاش بها الحشاشين في سوريا مصممة بشكل أسطوري في الماضي، لكنها الآن وبعد سنوات من اكتشاف ممراتها وتصميمها الداخلي، قام السكان القريبون منها ببناء منازل حتى البوابة الرئيسية للقلعة، وتم هدم جزء منها، مما يسهل على السياح زيارة الموقع، إذ قال علي إسماعيل، رئيس شبكة الأغا خان للتنمية في سوريا لـ«رويترز»: «كان الدخول إلى القلعة يمثل عملية صعبة».