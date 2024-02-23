ما علاقة مسلسل الحشاشين بـ«Game of Thrones»؟.. السر في المعارك

في عالم خيالي، حيث الشتاء قاس والتنين يحلق في السماء، تدور أحداث مسلسل صراع العروش «Game of Thrones» المُلحمي، تتنافس خلاله سبع عائلات على العرش الحديدي، الذي يعد رمزًا للسلطة المطلقة في مملكة «ويستروس»، في معارك دامية مصممة بشكل خيالي، ما كان بمثابة عنصر جذب لطاقم إنتاج مسلسل الحشاشين، الذي قرر الاستعانة بالفريق ذاته الذي صمم تلك المعارك من أجل محاكاتها في الحلقات المرتقبة خلال شهر رمضان المقبل.

حكاية مسلسل «Game of Thrones»

تجسد عائلة ستارك، بقيادة نيد ستارك، القيم النبيلة والشرف، بينما تُعرف عائلة لانستر بقيادة سيرسي، بالمكر والغدر، تواجه العائلة الأولى مؤامرات وخيانة من عائلة لانستر، ما يؤدي إلى مقتل «نيد»، زعيم العائلة، ما بدوره يجعل عائلة ستارك مشتتة، ويجبر أفرادها على النضال، من أجل البقاء والانتقام لكبيرهم.

في الوقت نفسه، تحاول دينيريس تارجاريان الملقبة بأم التنانين، آخر وريثة للعائلة، استعادة العرش من عائلة لانستر، ما يضطرها إلى اعتماد أساليب قاسية في سبيل تحقيق هدفها، إذ يقدم المسلسل رحلة مثيرة عبر عالم معقد، مليء بالمؤامرات والسياسة والحب والخيانة والموت، ويُسلط الضوء على تناقضات النفس البشرية، ويُثير التساؤلات حول العدالة والسلطة والأخلاق.

ما علاقة «Game of Thrones» بمسلسل الحشاشين؟

يتوقع عشاق الدراما، أن يحاكي مسلسل الحشاشين، النجاح والإبهار الذي حققه «Game Of Thrones»، لوجود بعض التشابهات بين العملين، لعل أبرزها الحروب والمعارك، إلى جانب الملابس والحقبة الزمنية وغيرها، لذلك تقرر الاستعانة بالطاقم الذي صمم معارك المسلسل العالمي، بحسب ما كشفه فريق العمل لـ«الوطن».

يواكب مسلسل الحشاشين أحداث زمن مضى، كان الصراع فيه محتدمًا على السلطة، بينما كانت العدالة غائبة، لتولد حكاية ملحمية، تدور أحداثها في القرن الحادي عشر الميلادي، مسلطًا الضوء على جماعة سرية تُسمى «الحشاشين».

تُعرف هذه الجماعة بمهاراتها القتالية الفريدة، واستخدامها أساليب غامضة لاغتيال أعدائها، ويظهر في دور زعيم الحشاشين الممثل كريم عبد العزيز، في تجسيد مُتقن لشخصية «الحسن الصباح»، الذي يواجه عديد من التحديات، أهمها الصراع مع «نظام الملك» وزير السلاجقة المُقرب، الذي يحاول طوال المسلسل القضاء على جماعة الحشاشين، ما يؤدي إلى سلسلة من الصراعات الدامية.