سقوط أمطار اليوم.. و«الأرصاد»: لن تؤثر على النشاط اليومي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى سقوط أمطار على بعض المناطق اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير، لن تؤثر على النشاط اليومي للأشخاص مع أجواء دافئة على معظم الأنحاء وارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف.

وتستمر حالة الطقس اليوم في الاستقرار وفق بيان الأرصاد الجوية، إذ تسود أجواء دافئة نهارا، شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء، مع سقوط أمطار في بعض المناطق.

الأرصاد تكشف سقوط أمطار

وأشار بيان الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية، ووسط وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع نشاط حالة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة