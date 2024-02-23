حصاد وزارة العمل في أسبوع.. تطورات تأهيل مليون متدرب ورقمنة الخدمات

أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، بيانا يفيد بحصاد الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، في الفترة من السبت 17 إلى الجمعة 23 فبرايرالجاري، ومن بين هذه الأنشطة ترأس حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعًا بديوان عام الوزارة للجنة التشريعية المُختصة بإعداد «مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم».

تسليم عقد عمل لصاحب إعاقة بصرية

استقبل الوزير بمكتبه المواطن أحمد عمر جاد الكريم من ذوي الاحتياجات الخاصة «إعاقة بصرية» برفقته والده، وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية، كما تابع وزير العمل التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع مهني 2030، الذي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا وتأهليهم لاحتياجات لسوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص.

رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين

شهد الوزير اختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج هذا العام، وذلك بقاعة جرين بلازا بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والتي تنظمها لجنة سعودية، وتابع الوزير عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة الوزارة نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الإطلاق على بوابة مصر الرقمية.

وشارك الوزير في احتفالية السفارة الكويتية بالقاهرة ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية بمناسبة العيد الوطني للكويت الـ63، والذي نظمته السفارة الكويتية.

وواصلت اللجنة القانونية برئاسة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، كما وجه الوزير في اجتماع بالعاصمة الإدارية كافة الإدارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي بتكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة.