موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات.. تبدأ الساعة 11:56 صباحا بشرم الشيخ

تحرص الهيئة العامة للمساحة على نشر مواقيت الصلاة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، ومن بينها موعد صلاة الجمعة اليوم، لذهاب المصلين مبكرا إلى المساجد وقبل خطبة الجمعة.

ونعرض فيما يلي موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 23 فبراير، لكي يستعد المسلمون لأداء الصلاة وفق هيئة المساحة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويختلف موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 23 فبراير وفق كل محافظة ويأتي كما يلي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: الساعة 12:14 مساء.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: الساعة 11:56 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية: الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف: الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: الساعة 12:10 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: الساعة 12:07 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا: الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: الساعة 12:02 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: الساعة 12:10 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية: الساعة 12:08 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: الساعة 12:25 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ: الساعة 12:10 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: الساعة 12:12 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: الساعة 12:04 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: الساعة 12:06 مساءً.