«الإسكان» تعلن عن طرح تكميلي لوحدات سكنية في أكتوبر والقاهرة الجديدة

قالت مصادر خاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيعلن خلال ساعات قليلة عن طرح تكميلي لوحدات الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة، وطرح عدد من الوحدات السكنية بمشروع إسكان المستقبل في أسيوط الجديدة، بواقع 839 وحدة سكنية.

طرح كراسة شروط ومواصفات اعتبارا من مارس

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنّ الهيئة ستعلن أيضًا عن طرح تكميلي لوحدات الإسكان الفاخر بمشروع «جنة» بمدينة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، بواقع 480 وحدة سكنية، بواقع 240 وحدة بكل مدينة، بمساحات تتراوح بين 100 متر مربع، وتصل إلى 150 مترًا، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان بدلًا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).

وأكدت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ الحجز سيتاح للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة خلال الفترة من 15 من يناير الماضي 2023 وحتى 16 فبراير من العام نفسه، ولم يسحبوا جدية الحجز وبنفس شروط الطرح السابقة.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ جميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز كاملة التشطيب، وأن الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمشروعات مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 57 إلى 93 مترًا بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)؛ للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية خلال الفترة من 17 من ديسمبر الماضي 2023 ، وحتى 11 من يناير الماضي، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز وبنفس شروط الطرح السابقة.

شروط الطرح وأسلوب الحجز والمساحات والأسعار

وأعلنت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com اعتبارًا من يوم الأحد 3 من مارس المقبل 2024، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية اليدوية في موعد لاحق، من خلال موقع الهيئة.