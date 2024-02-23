تطورات مفاوضات الهدنة في غزة.. جهود دولية للتوصل إلى حلول

اختتم وفد الفصائل الفلسطينية زيارته لمصر والتي استغرقت عدة أيام لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وتأتي هذه المحادثات قبل اجتماع رفيع المستوى من المتوقع عقده خلال عطلة نهاية الأسبوع في باريس، حيث سيقدم الوسطاء الدوليون اقتراحًا جديدًا لصفقة المحتجزين.

إسرائيل ترفض طلب الفصائل الفلسطينية بإنهاء الحرب

وقررت دولة الاحتلال الإسرائيلي إرسال وفد إلى باريس لإجراء محادثات للوصل إلى تهدئة، وتستمر محاولات الولايات المتحدة ومصر وغيرها من الدول منذ أسابيع للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف الحرب في غزة، فيما تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى التوصل لاتفاق مرحلي لوقف مؤقت للقتال مقابل إطلاق سراح بعض المحتجزين منذ 7 أكتوبر.

وطالبت الفصائل الفلسطينية بإنهاء الحرب التي دخلت الآن شهرها الـ5 في غزة قبل أن يتم إطلاق سراح المحتجزين، مؤكدة أنها ستطلق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث يقضي العديد منهم أحكامًا بالسجن مدى الحياة، ورفضت دولة الاحتلال الطلب، ويعمل الوسطاء على التوصل إلى اتفاق جديد.