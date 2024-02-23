اتحاد الناشرين العرب يدين محاولة اغتيال الناشر العراقي فخري كريم

أدان اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، محاولة اغتيال الناشر الكبير فخري كريم رئيس مؤسسة المدي للإعلام والثقافة والفنون.

نجاة الناشر فخري كريم من محاولة اغتيال

وذكر الاتحاد في بيان صحفي: «يعلن اتحاد الناشرين العرب ممثلًا في رئيسه وأعضاء مجلس الإدارة وجموع الناشرين العرب، عن استيائهم البالغ واستنكارهم الشديد من محاولة اغتيال الناشر والسياسي الأستاذ فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون ومؤسس معرضي أربيل والعراق الدولي للكتاب ورئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 22 فبراير، في منطقة القادسية ببغداد، أثناء عودته من معرض العراق الدولي للكتاب إلى منزله على يد مسلحين مجهولين الهوية، قاموا باعتراض طريقه وإطلاق الرصاص على سيارته من أسلحة رشاشة، ولاذوا بالفرار».

اتحاد الناشرين يدين محاولة اغتيال الناشر فخري كريم

وأضاف: «إن اتحاد الناشرين العرب يدين هذا العمل الخسيس لزميل وناشر عربي كبير له العديد من البصمات في حركة النشر العربيـ وإسهاماته في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية، ويدين الاعتداء عن النفس البشرية وقتلها ويرفض بشدة هذه الأعمال البغيضة التي تهدد الأمن والأمان في العراق وفي كل الوطن العربي».

واختتم الاتحاد بيانه: «نحمد الله على نجاة الناشر فخري كريم وحفظه الله من كل سوء، مع تمنياتنا له بالسلامة ومواصلة دوره المؤثر على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي، عاشت العراق آمنة»