وفاة المخرجة التليفزيونية سميحة الغنيمي

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، المخرجة التليفزيونية، سميحة الغنيمي، والتي تعد واحدة من أشهر المخرجات اللاتي عملن في مجال الأفلام التسجيلية، وأثرت مكتبة التليفزيون المصري بروائع هذه النوعية من الأفلام.

ونعت سامية شلبي، مخرجة بالتليفزيون المصري، المخرجة الكبيرة سميحة الغنيمي، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقولها: «سميحة الغنيمي واحدة من أهم مخرجات التليفزيون المصري، اتجهت إلى مجال الفيلم التسجيلي عام 1970 عندما قدمت أول أفلامها عمال التراحيل وكان من 10 دقائق، وجرى تصويره في محافظة الشرقية، وجميع من ظهروا في ذلك الفيلم كانوا من اختيارها».

رائدة الأفلام التسجيلية

وتابعت: «لتنطلق بعدها في تقديم الأفلام التسجيلية الشهيرة مثل الخيول العربية، نغم عربي، حارة نجيب محفوظ، قناة السويس، عاشق الروح، رنين الماضي، سيفونية حب، قصر عابدين، متاحف الأسرة العلوية، قصر القبة، قصر الطاهرة، قصر المنتزه، كان حبا، رنين الماضي، القاهرة رؤية ذاتية، وغيرها الكثير والكثير من الأفلام التسجيلية».

أزمة صحية

وشددت على أن المخرجة والشاعر سميحة الغنيمي، واحدة من جيل الرواد، كما كانت تمتاز بالإصرار والعمل الدؤب والإهتمام بالتفاصيل.

وكانت المخرجة سميحة الغنيمي، قد تعرضت لأزمة صحية في شهر يوليو من العام الماضي، استدعت نقلها لأحد المستشفيات وحجزها بغرفة العناية المركزة.