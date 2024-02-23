أماكن قطع المياه في بني سويف غدا السبت.. لمدة 13 ساعة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، قطع المياه عن قرية قلها التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، غدًا السبت، لمدة 13 ساعة، بسبب توقف محطة مياه قلها لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتطهير الخزانات.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف غدا

وأشارت الشركة إلى قطع المياه غدًا السبت، عن قرية قلها وتوابعها الساعة 8 صباحًا وحتى 9 مساءً من اليوم نفسه لمدة 13 ساعة، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة المياه.

وقدمت الشركة اعتذارها عن فترات ضعف المياه، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية كافة، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125، حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة.