قطع المياه عن 10 قرى بالمنوفية للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة، قطع المياه غدا الخميس، في 10 قرى، بسبب أعمال الصيانة الدورية.

مواعيد قطع المياه بالمنوفية

وأشارت شركة المياه، إلى أن مواعيد قطع المياه تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 مساء لمدة 4 ساعات، وذلك بسبب برنامج غسيل وتطهير محطات المياه، لذا وجهت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم خلال فترة قطع المياه.

أماكن قطع المياه في المنوفية

وتشمل أماكن قطع المياه في المنوفية ما يلي:

مركز شبين الكوم: طوخ البراغتة - الراهب

مركز تلا: كفر العرب

مركز الشهداء: ساحل الجوابر

مركز منوف: دبركي

مركز الباجور: ميت عفيف

مركز أشمون: براشيم - رملة الأنجب - مونسة

مركز قويسنا: الرمالي شمنديل