قطع المياه 6 ساعات عن 11 منطقة في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن 11 منطقة في نطاق عملها لإجراء أعمال الصيانة.

مدة قطع المياه بمناطق الجيزة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة عبر منشور على صفحتها بفيس بوك، قطع المياه بمناطق «نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة» لمدة 6 ساعات، بدءا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح الغد.

وأوضحت الشركة عبر المنشور، أنّ سبب قطع المياه أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لـ مترو الانفاق، ما يتطلب غلق المياه لنهو أعمال ربط الخط الجديد على الخط القائم بشارع الهرم.

أماكن قطع المياه بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق «مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة» لمدة 10 ساعات، بدءا من الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل حتى الثامنة صباح السبت المقبل.

وأشارت الشركة، إلى أنّ سبب انقطاع المياه أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 900 مم مع الخط القائم داخل محطة طموه المرشحة بمنطقة أبو النمرس.

انقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.