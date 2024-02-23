قطع المياه في عدد من المناطق بالقاهرة والصعيد.. اعرف الأماكن المتضررة

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاقها بمحافظات القاهرة والجيزة وسوهاج للقيام بأعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن مناطق «مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة» لمدة 10 ساعات، بدءاً من الساعة الـ10 مساء اليوم الجمعة وحتى الـ8 صباح غد السبت.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأشارت الشركة إلى أن سبب انقطاع المياه هو أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 900 ميليمتر مع الخط القائم داخل محطة طموه المرشحة بمنطقة أبو النمرس، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـالخط الساخن على رقم 125.

مدة قطع المياه في مناطق القاهرة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن «شارع الخليج المصرى ومتفرعاته، منطقة حدائق القبة بالكامل» وضعف المياه عن منطقة «مساكن الأحلام، منطقة الأشراف» بالزاوية الحمراء، اعتبارا من الساعة الـ9 صباح غد السبت وحتى الـ5 مساء من نفس اليوم لمدة 8 ساعات، لافتة إلى أن سبب الانقطاع هو تنفيذ أعمال اللحام بخط المياه قطر 1000ميليمتر بشارع الخليج المصري.

وطالبت الشركة في البيان المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

سبب ضعف المياه في مناطق سوهاج

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إلى ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة جرجا اعتبار من غد السبت في تمام الساعة الـ1 صباحا وحتى الـ11 مساءً من يوم الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أن سبب الضعف هو تنفيذ أعمال غسيل المروقات بمحطة مياه جرجا الجديدة.