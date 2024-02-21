قطع المياه عن 22 منطقة في 4 محافظات بالصعيد والدلتا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن 22 منطقة في عدد من الشركات التابعة لها بمحافظات «دمياط - الأقصر - الجيزة - بني سويف» بسبب أعمال الصيانة.

مدة قطع المياه في الأقصر

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، عن انقطاع المياه عن مناطق «نجع خميس - عزبة الضوى - نجع المهدات - نجع قباح - عزبة النصارى - نجع الندافين غرب - نجع البروج»، اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم لمدة 6 ساعات، بسبب أعمال تطهير خزان مياه محطة نجع خميس بمركز الطود.

المناطق المتأثرة بقطع الخدمة في دمياط

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أنّه سيتم قطع المياه عن منطقة الامتداد العمراني، اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم حتى الساعة 4 عصر نفس اليوم لمدة 7 ساعات، بسبب تركيب أجهزة قياس التصرف على خط 800 بمنطقة الامتداد العمراني.

تحويل مسار خط مياه الشرب بالجيزة

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، قطع المياه عن مناطق «نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة»، لمدة 6 ساعات، بدءا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح يوم غد الخميس، بسبب أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، ما يتطلب غلق المياه لإنهاء أعمال ربط الخط الجديد على الخط القائم بشارع الهرم.

ولفتت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، إلى انقطاع المياه عن مناطق «مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة» لمدة 10 ساعات، بدءا من الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل وحتى الثامنة صباح السبت المقبل، بسبب أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 900 مم مع الخط القائم داخل محطة طموه المرشحة بمنطقة أبو النمرس.

صيانة محطة مياه ناصر

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، إلى ضعف المياه عن شارعي جمال عبدالناصر والجيش بمركز ناصر، حتى الساعة 2 ظهر غد الخميس، بسبب أعمال صيانة في محطة مياه ناصر بمركز ناصر.

تدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب

وطالبت الشركات المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع الخدمة، موضحا أنّها ستدبّر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال وجود أي شكوى الاتصال بـ الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.