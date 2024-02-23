القبض على 3 أشخاص بتهمة بث القنوات المشفرة في الزقازيق

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة في مجال مكافحة جرائم القرصنة والبث الفضائي بدون تصريح، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن ضبط مالك شبكتين بث تلفزيوني لاسلكية، لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص، وأخرى لتوزيع خدمات الإنترنت بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

كما ضبط بحوزته 46 قطعة لمكونات الشبكتين أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، و2 وحدة معالجة مركزية للتحكم في خدمات عملاء الشبكتين، وهاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكتين والتواصل مع العملاء ويحتوى على محفظة إلكترونية.

وتمكنت الأجهزة من ضبط مالك شبكة بث تلفزيوني لاسلكية لبث القنوات المشفرة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزته محطتين لتقوية إشارة البث اللاسلكي للشبكة – 28 قطعة لمكونات الشبكة أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وتشفيرها وإعادة بثها بصورة لاسلكية.

كما جرى ضبط مالك شبكة بث تلفزيونى لاسلكية لبث القنوات المشفرة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته وحدة معالجة مركزية – محطة، لتقوية إشارة البث اللاسلكى للشبكة –26 قطعة لمكونات الشبكة أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية - هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء.