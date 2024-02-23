السكر بـ 27 جنيها.. أسعار السلع بمعرض أهلاً رمضان في الزقازيق

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مساء أمس معرض أهلا رمضان في مدينة الزقازيق، لبيع السلع بأسعار مخفضة حيث تراوحت نسبة التخفيضات من 15% إلى 20%.

طرح كميات كبيرة من السلع في معرض أهلا رمضان

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه تم طرح كميات كبيرة من السلع في معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق وكذلك المعارض والشوادر التي تم تدشينها في المراكز الأخرى.

أسعار بعض السلع في معرض أهلا رمضان

وأشارت إلى أن أسعار بعض السلع في معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق جاءت على النحو التالي:

سكر معبـأ 1 كيلو جرام، بـسعر 27 جنيها، وكيلو أرز معبـأ بـ 35 جنيها، وكيلو أرز هندي معبـأ بـ 30 جنيها، كيلو دقيق معبـأ بـ 28 جنيها، كيس مكرونة الملكة 300 جرام بـ 9.5 جنيه ، وكيس مكرونة لمتنا 400 جم بـ 14 جنيها، وكيس مكرونة ستار 400 جم بـ 13 جنيها، كيلو مكرونة ستار بـ 29.5 جنيها، كيس مكرونة بـساطة 350 جراما بـ 9.5 جنيهات، وكيلو مكرونة بـساطة بـ 27 جنيها، وعدس 500 جم بـ 40 جنيها، وفول 500 جم 35 جنيها، وزيت خليط 800 ملي بـ 65 جنيها، وزيت خليط 700 ملي بـ 75 جنيها، زيت عبـاد 750 مليا بـ 90 جنيها، وسمن 1.5 جم 188 جنيها، وشاي 250 جم 57.50 جنيه وشاي 350 جرام 57 جنيها، لحوم بـقري طازجة بـ 350 جنيها، وكيلو دواجن مجمدة بـ 100 جنيه، أوراك دواجن مجمدة 900 جم بـ 90 جنيها، وصدور دواجن مجمدة 450 جم 57 جنيها، جبنه 250 جراما بـ 14 جنيها، جبـنه 125 جراما بـ 7 جنيه، صلصة طماطم 300 جم بـ 14 جنيها وملح طعام 300 جم بـ 1.5 جنيهات، وزبـيبـ مصري 1 كجم بـ 100 جنيه، وجوز هند 1 كجم بـ 150 جنيها، وقمر الدين 400 جم مستورد بـ 65 جنيها.