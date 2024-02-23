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نقيب المهندسين يتفقد سير انتخابات التجديد النصفي.. تسير بإشراف قضائي

كتب:

سهيلة هاني
02:05 م | الجمعة 23 فبراير 2024
انتخابات المهندسين

انتخابات المهندسين

تفقَّد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، سير انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين والتي تُجرى الآن بساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.

الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل

وقال النبراوي إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل لضمان حقوق المهندسين خلال الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بمشهد ديموقراطي يسوده الوعي الكامل، مؤكدا ثقته في المرشحين المشاركين في الانتخابات.

وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة حرصت على توفير الإجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الانتخابية بشكل صحيح، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لسير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات تعيق سيرها.

انتخابات التجديد النصفي

وانطلقت انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين في تمام الساعة الـ10 صباحا، وتستمر حتى الـ7 مساءً، وتُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

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