شبكة طرق على أعلى مستوى في مطروح.. محاور ربط بمعايير عالمية

تنفذ الدولة شبكة طرق على أعلى مستوى في مطروح، من خلال ازدواج ورصف طرق وفق المواصفات والمعايير العالمية لخدمة الأنشطة التنموية والتي تتطلب إنشاء عدد من الطرق الرئيسية والمحاور الرئيسية لتعمير الساحل الشمالي الغربي، فيتم حاليا السير بخطوات جادة لتنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق «سيوة – مطروح» كخطوة نحو تطوير الطريق بطول 300 كيلومتر.

حمولات السيارات الثقيلة

وفق تقرير لهبة زين، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يتم إقامة الطريق المقابل خرسانيًا لتحمل حمولات السيارات الثقيلة في الاتجاه من سيوة إلى مرسى مطروح من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء الطريق خلال النصف الأول من عام 2024.

ويتم تنفيذ شبكة الطرق الداخلية بمدن ومراكز محافظة مطروح الثمانية، بداية من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وواحة سيوة؛ ووفق الباحثة هبة زين، بلغ إجمالي الطرق الداخلية المرصوفة 360 كيلومترا بتكلفة نصف مليار جنيه، وجرى الانتهاء من استكمال رصف وتطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد بطول 8 كيلومترات.

وأكدت رصف طريق الرميلة بمطروح ومشروع رفع كفاءة الطريق الساحلي من سيدي عبد الرحمن حتى الضبعة بطول 50 كيلومترا، وطريق مطروح ورصف وتطوير مدخل واحة سيوة.

ووفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن مشروع تطوير طريق «سيوة - مطروح»، يشتمل على إنشاء طريق خرساني، و3 حارات مرورية يضمها الطريق، و120 كم سرعة الطريق التصميمة، و4 مليارات جنيه تكلفته التقديرية.

مشروع تطوير طريق «سيوة - مطروح»

تفاصيل مشروع تطوير طريق «سيوة - مطروح»

- مستهدف إنشاء طريق خرساني

- 3 حارات مرورية يضمها الطريق

- 120 كيلومترا سرعة الطريق التصميمة

- 4 مليارات جنيه تكلفته التقديرية

- خلق طريق مواز للطريق الحالي

- المرحلة الأولى تشمل:

* 100 كم جار العمل بها حاليا

* تمثل المسافة الأكثر خطورة

* تشهد أعلى معدل حوادث

* تمتد من الكيلو 50 للكيلو 150

- إجمالي طول الطريق 300 كيلومتر

- 11.5 متر عرض الطريق

أسباب المشروع وأهميته

- زيادة كفاءة الطريق

- تقليل الحوادث

- استيعاب زيادة الحمولات

- تسهيل الحركة المرورية

- ربط سيوة بمناطق التنمية بالساحل الشمالي الغربي

- ربط سيوة بموانئ الدخيلة والإسكندرية شرقاً

- ربط سيوة بليبيا وشمال أفريقيا غرباً

- تنشيط التجارة ونقل الأفراد والبضائع من وإلى واحة سيوة

- تنشيط الحركة السياحية إلى مدينة سيوة

- خلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق

حجم الأعمال بالمشروع

- 8 شركات مقاولات وطنية تعمل بالمشروع

- أكثر من 1000 مهندس وعامل من مختلف التخصصات

- أكثر من 100 معدة ومركبة

- 6 خلاطات مركزية للخرسانة

- 3 معدات للرصف الخرساني

- كسارتان

- حفر بئر مياه للتغلب على مشكلة الإمداد