مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا بد من تكثيف الضغوط لوقف إطلاق النار

قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إننا نثمن جهود منظمة أطباء بلا حدود، والمنظمات الإغاثية، في نقل المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، وأن قرار الكنيست بالتصديق على عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأن الشعب الفلسطيني فقط هو من يقرر حقه في تقرير المصير، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف: «لا بد من تكثيف الضغوط، لإبرام اتفاقية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وتفعيلها على أرض الواقع».

سنتحرك عبر مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أوضح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، نطالب المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عملية لإجبار إسرائيل على وقف القتال في قطاع غزة فورا، وسنتحرك عبر مجلس الأمن في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسنقدم لمجلس الأمن قرارا يدعو للتوصية بقبول دولة فلسطين عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.